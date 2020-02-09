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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
10:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народе его прозывали также запечником, сверчковым заступником, ветродуем, прибаутником.

В православии 10 февраля отмечается Ефремов день, но также он известен в народе как День домового. Домового называли прибаутником, запечником. Считалось, что он очень любит пошутить, и иногда эти шутки не бывают добрыми. Именно по этой причине старались всячески задобрить домового – кормили его свежей сладкой кашей, оставляя ее на ночь в погребе.

Также 10 февраля в православной церкви отмечается день памяти Ефрема Сирина, известного как проповедник и богослов. Впоследствии он был причислен к лику святых.

На Ефрема Сирина все с благодарностью принималось - и мороз, и снег, и оттепель-грязнуха, лишь бы ветра не было, потому что он считался крылатым посланцем сырого и холодного лета.

С утра до позднего вечера 10 февраля скрипели и хлопали двери деревенских избенок, выпуская обеспокоенных хозяев на улицу. А они, немного постояв во дворах, за околицу выходили, чтобы там - на воле, в чистом поле, - скинув с головы мохнатые шапки, Ветродуя пытать: наградит батюшка тихим днем и теплым годом или, осерчав на людей, соберет облакопогонников, проливными дождями грозя.

Впрочем, в этой суете никто бы не осмелился еще об одном "герое" дня забыть - Домовом, которого на 10 февраля принято было кашей закармливать. До полуночи стоял в печи на загнетке обложенный со всех сторон горячими угольками горшок, из которого, якобы польщенный вниманием, "суседушко" угощался, целый год потом бывая смирен и услужлив. А в каждом семействе обязательно находился человек, "божившийся", что своими глазами видел, как Домовой ужинает. После его увлекательного рассказа тут же появлялись желающие на пирующего хозяина посмотреть. А чтобы время до полуночи быстрее проходило, развлекали друг друга занимательными историями, побасенками и всякого рода задачками.

В народе день 10 февраля называли "кудесами", поскольку верили, что в это день происходит много чудес. Так, домовой может показаться. Причем, этому не слишком радовались. Русские люди полагали, что домовой – это не слишком добрый дух. Если он чем-то недоволен, то может взбунтоваться, начать бить посуду и даже щекотать хозяев во сне. Поэтому, пытались домового задобрить и делали это в день.

Чтобы утихомирить и задобрить домового, на ночь резали черного петуха, смачивали веник его кровью, после чего подметали двор и пол. Также ставили в угол горшочек с кашей, чтобы хозяин попробовал угощение и больше не безобразничал. Также 10 февраля женщины и девушки старались делать уборку, чтобы домовой не бушевал. Также запрещалось скандалить и ругаться, употреблять скверные слова.

Приметы и поверья дня

Ветер в этот день – к сырому лету.

Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.

9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день

Считается, что на Ефрема отменный клёв.

Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.

Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.

Лес почернел – к оттепели.

Людям, рождённым 10 февраля, помогает домовой, всячески оберегает от бед. В качестве талисмана им следует носить янтарь.

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Праздник, Приметы, Обряды, 10 февраля, День домового, Какой завтра праздник, Ефремов день.
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