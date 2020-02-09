Не ходите по льду: В Украине обнародовали печальную статистику смертей на водоемах

Новости Украины:В службе ГСЧС Украины заявили, что с начала этого года уже не менее 40 человек погибли на водоемах.

В Украине с начала года спасатели зафиксировали более 40 случаев гибели граждан на водных объектах.

Об этом сообщает ГСЧС.

"С начала года спасатели зафиксировали уже более 40 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед", - говорится в сообщении.

Спасатели не советуют жителям всех областей сокращать путь через водоемы, а также советуют соблюдать правила безопасности во время зимней рыбалки.

Также отмечается, что в период колебания температур нельзя выходить на лед.