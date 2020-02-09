В гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на понедельник по Украине

Новости Украины:В Украине гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 10 февраля.

Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на понедельник, 10 февраля.

Соответствующее сообщение есть в распоряжении Укринформа.

"10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м /с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, в Украине 10 февраля ожидается сильный ветер, ночью местами до 19° мороза, днем до 7° тепла.