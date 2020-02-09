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"Сейчас идут переговоры": Загороднюк рассказал о новых участках разведения сил

"Сейчас идут переговоры": Загороднюк рассказал о новых участках разведения сил
21:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Загороднюк сообщает о подготовке трех новых точек для разведения войск.

Украина ведет переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"Готовятся только три. И готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - сказал Загороднюк.

Когда именно состоится новое разведения войск пока неизвестно, это зависит от Минских договоренностей.

"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит ни от одной стороны. Сейчас идут переговоры", - отметил министр.

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По его словам, речь идет о железнодорожном мосте в районе Станицы Луганской, Новоселовки-2 и КПВВ "Гнутово". Хотя министр не исключил, что другая сторона может предлагать участки, которые нам не подходят. В таком случае украинская власть откажет.

Загороднюк отметил, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения. "Действительно, переходы, пункты пропуска улучшают экономическую ситуацию, способствуют оживлению экономики, вообще оживлению жизни в тех депрессивных регионах. И это мы поддерживаем. Это, действительно, имеет смысл. Однозначно абсолютно Станица Луганская - это позитив. Потому что там идет коммуникация, восстановлен мост, местные жители могут жить как-то там, что-то покупать", - сказал Загороднюк.

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Как сообщалось, в коммюнике парижского саммита в нормандском формате говорилось, что стороны считают необходимым ввести "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с версией, согласованной в рамках Н4 и Трехсторонней контактной группы.

Верховная Рада 12 декабря 2019 года 320 голосами приняла изменения в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря 2019 года подписал этот закон.

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Минобороны, Донбасс, Разведение сил, Андрей Загороднюк.
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