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Украинца, заразившегося коронавирусом на лайнере, доставили в японскую больницу

Украинца, заразившегося коронавирусом на лайнере, доставили в японскую больницу
22:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Заразившийся коронавирусом гражданин Украины, доставлен в больницу Японии.

Заразившийся коронавирусом украинец, член команды лайнера Diamond Princess, перевезен в японскую больницу, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Украины.

"На борту лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней. МОЗ Украины будет ежедневно информировать о состоянии его здоровья", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

У Государственной пограничной службы Украины имеется перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования", –сказано в сообщении.

Среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконга - 3, Китая - 2, Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1.

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Украина, Минздрав, МОЗ, Коронавирус, Diamond Princess.
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