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10 февраля - приметы и обряды в Ефремов день

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10 февраля - приметы и обряды в Ефремов день
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Этот день называют "Днем чудес", ведь именно в этот день с вами может произойти невиданное чудо.

По народным представлениям, ни один дом не может стоять без домового – "хозяина" жилища. Домашний дух – невидимое существо, но иногда он может являться человеку в образе человека или животного. Увидеть домового – дурной знак. Это сулит серьёзную болезнь и даже смерть.

Услышать стон или плач домового – к несчастью. Когда же "хозяин" дома сердится или шалит, он топает, стучит или кричит. Он может до смерти замучить не понравившуюся скотину или забрать ребёнка, которого прокляли родители, и утащить в подол, где вырастит его сам.

Считается, что домовой не любит ссор, неаккуратных и сварливых людей. Он их наказывает, создавая в доме непорядок (опрокидывает лавки, гасит огонь в печи, прячет вещи и разбрасывает посуду). Ещё нерадивых хозяев домовой пугает по ночам, делая их жизнь невыносимой.

Любимое место домового – печь. Наши предки верили, что дух живет под печью, за ней или на печи, на чердаке недалеко от печной трубы, или во дворе, где находится домашняя скотина. Домовой ухаживает и оберегает животных. Особенно это касается лошадей, которых он кормит и поит.

Если лошадь домовому понравилась, то он ее холит, заплетает гриву. Если же скотина ему не по душе, то он её мучает, катаясь на ней ночами, загоняет под ясли, спутывает гривы и хвосты. Тогда крестьянину приходилось продавать животное и приобретать новое.

Девушки и женщины днём проводили уборку в домах, чтобы "соседушка" не бушевал. Чтобы задобрить и утихомирить домового, в вечернее время резали чёрного петуха. Его кровью смачивали веник, которым подметали пол в доме и территорию вокруг жилища.

Вечером 10 февраля рассказывали истории о домовом: о его проделках, характере и о встречах с ним человека. Считали, что в заботливой и дружной семье домовой живет в согласии с хозяевами.

Преподобный Ефрем Сирин, память которого почитают 10 февраля, считается сверчковым защитником. Поэтому на Ефрема нельзя убивать дома никаких насекомых: ни клопов, ни тараканов, ни сверчков, ни пауков – домовой обидится.

Приметы и поверья дня

Ветер в этот день – к сырому лету.

Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.

Знаменательные события в истории: 10 февраля 2020 года

Считается, что на Ефрема отменный клев.

Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.

Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.

Лес почернел – к оттепели.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 10 февраля, День домового, Ефремов день.
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