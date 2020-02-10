Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?

Новости Украины:Астрологи советуют проводить этот день так, как подсказывают планеты, звезды и Луна.

День всех влюбленных — большое событие для романтиков. Это позволит получить больше позитивных эмоций и минимизировать вероятность неудач.

14 февраля 2020 года обещает быть крайне благоприятным днем, причем как раз в любовной сфере. Рекомендации экспертов будут полезными для тех, кто пока не знает, как именно провести День Святого Валентина. Воспользуйтесь талисманами на привлечение любви, чтобы повысить шансы на успех.

Лунный календарь и день влюбленных

Очень важно строить свой день так, как подсказывает Луна. В этот день, согласно календарю, наш спутник будет находиться в фазе убывания и в Знаке Скорпиона. Фаза убывания отлично сочетается со стихией Воды.

Поскольку Луна будет убывать, лучше сфокусироваться на каком-то спокойном времяпрепровождении. Особенно позитивным оно будет для представителей таких Знаков Зодиака, как Дева, Козерог, Скорпион, Рак.

Пребывание Луны в Знаке Скорпиона означает, что в этот день стоит доверять интуиции. Шестое чувство подскажет вам, где стоит провести важное свидание. Также Скорпион и стихия Воды приветствуют любовные признания. Возможно, вторая половинка в этот день заведет разговор о свадьбе и официальном оформлении отношений. Не стоит отказываться от возможности познакомиться с родителями.

Что касается подарков, то убывающая Луна в Скорпионе не приветствует дорогостоящих приобретений. Лучше делать эмоционально значимые подарки, совершать признания в любви.

Венера и 14 февраля

Венера — планета любви, которая отвечает за удачу 14 февраля. Ее пребывание в Знаке Рыб будет крайне позитивным для всех. Это значит, что нужно придумать что-нибудь неординарное. Потребуется максимум творческого подхода к составлению планов на эту волшебную пятницу.

Когда Венера пребывает в Знаке Рыб, ее энергетика максимально созидательна. Люди становятся открытыми для знакомств. Астрологи и эксперты отмечают, что встретить свою любовь в день всех влюбленных в этот раз проще простого. Необходимо лишь проявить чуточку внимательности и быть более открытыми для окружающих. Полезным будет проявление любой, даже самой малой доброты.

Венера поможет больше всего таким Знакам, как Рыбы, Телец, Лев, Весы, Стрелец, Водолей. Их обаяние и харизма возрастут многократно. Для Овнов и Близнецов этот день будет достаточно непростым, потому что для них сильная Венера в Рыбах может приготовить некоторые испытания. Но все, что потребуется от них, — быть собой и не бояться продолжать свой путь. Тогда им удастся укрепить уже существующие отношения и вывести их на новый уровень.

Всем, кто решительно настроен познакомиться с кем-нибудь ради создания длительных отношений, желательно проверять любовную совместимость. Планеты и звезды в этот день помогут найти вторую половинку, но не гарантируют, что это будет тот самый человек, с которым можно будет построить семью.