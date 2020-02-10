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Уже миллион: В Украинском приложении "Дія" возросло количество пользователей

Уже миллион: В Украинском приложении "Дія" возросло количество пользователей
11:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине уже более миллиона граждан скачали и установили себе приложение "Дія".

За четверо суток приложение "Дія" (государство в смартфоне - ред.) загрузили более 1 млн украинцев, из которых почти половина получили водительские удостоверения онлайн.

Об этом написал в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"1047403 загрузок в "Дії" за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market", - написал Федоров. 

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По его словам приложение опережает такие социальные сети и та мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

"Статистика: 1047403 уникальных пользователей - те, кто скачали "Дія" без прохождения авторизации, 870094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки. Среди уникальных: 646141 пользователей Android, 398160 пользователей iOS, 869964 запросов на получение прав, 463552 выданных прав", - написал Федоров. 

Также он сообщил, что поступило 869396 запросов на получение техпаспорта и 378339 пользователей приложения его получили.

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Украина, Смартфоны, Приложения, Минцифры, Приложение "Дія".
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