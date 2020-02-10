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Понедельник, 10.02.2020
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Это провокация: Минцифры заявили, что приложение "Дія" не будет рассылать повестки в амию

Это провокация: Минцифры заявили, что приложение "Дія" не будет рассылать повестки в амию
12:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Министерстве цифровой трансформации развенчали один из популярных мифов о приложении "Дія".

Министерство цифровой информации заявило, что сообщения о том, что через приложение "Дія" будут рассылать электронные повестки - фейк.

Об этом сообщает ведомство в Facebook.

"Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение "Дія" мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такую ерунду... Итак, не ведитесь на фейки. Мобильное приложение "Дія" только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифрового концлагеря", - говорится в сообщении.  

Уже миллион: В Украинском приложении "Дія" возросло количество пользователей

В Минцифры отметили, что пользование приложением - дело добровольное.

Все, кто от кого скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне.

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Украина, Армия, Призов, Повестки, ДИЯ, Минцифры.
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