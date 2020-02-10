Это провокация: Минцифры заявили, что приложение "Дія" не будет рассылать повестки в амию

Новости Украины:В Министерстве цифровой трансформации развенчали один из популярных мифов о приложении "Дія".

Министерство цифровой информации заявило, что сообщения о том, что через приложение "Дія" будут рассылать электронные повестки - фейк.

Об этом сообщает ведомство в Facebook.

"Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение "Дія" мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такую ерунду... Итак, не ведитесь на фейки. Мобильное приложение "Дія" только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифрового концлагеря", - говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что пользование приложением - дело добровольное.

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