Миссия по спасению: Завтра Украина планирует отправить в Ухань самолет для эвакуации украинцев

Новости Украины:В китайский город Ухань планируют отправить самолет, для эвакуации граждан Украины.

Эвакуация украинцев с пораженного смертельным коронавирусом китайского города Ухань запланирована на завтра, 11 февраля, специальным чартерным рейсом в Киев. В Украине их ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Об этом сообщает посольств Украины в КНР.

"Вниманию граждан Украины, которые выразили намерение эвакуироваться из провинции Хубэй в Украину! В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину. С этой целью, Украина 11 февраля этого года планируется специальный чартерный рейс по маршруту: город Киев - город Ухань (КНР) - город Киев", - говорится в сообщении.

В этой связи граждан Украины, по их просьбе включенных в список на эвакуацию, в посольстве попросили:

Держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет.

Оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию свои средства коммуникации (мобильный телефон, планшет и т.д.), а также, по возможности, пополнить счет в т.ч. с учетом форс-мажорных ситуаций (чрезмерное использование интернет-трафика, возможность осуществления звонков в роуминге или в другую страну).

Быть мобильными и готовыми к перемещениям, в том числе ночным, иметь в этой связи минимально необходимый запас воды, продуктов питания и медикаментов (при необходимости).

Ожидать как на звонки посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе "Embassy - EVACUATION" мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями посольства.

"Напоминаем, что по возвращении в Украину Вас ожидает обязательный 14-дневный карантин", - добавили в посольстве.