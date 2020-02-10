Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Уже второй украинец заразился коронавирусом, находясь на круизном лайнере
Уже второй украинец заразился коронавирусом, находясь на круизном лайнере
Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза

Миссия по спасению: Завтра Украина планирует отправить в Ухань самолет для эвакуации украинцев

Миссия по спасению: Завтра Украина планирует отправить в Ухань самолет для эвакуации украинцев
13:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В китайский город Ухань планируют отправить самолет, для эвакуации граждан Украины.

Эвакуация украинцев с пораженного смертельным коронавирусом китайского города Ухань запланирована на завтра, 11 февраля, специальным чартерным рейсом в Киев. В Украине их ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Об этом сообщает посольств Украины в КНР.

"Вниманию граждан Украины, которые выразили намерение эвакуироваться из провинции Хубэй в Украину! В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину. С этой целью, Украина 11 февраля этого года планируется специальный чартерный рейс по маршруту: город Киев - город Ухань (КНР) - город Киев", - говорится в сообщении.

Порты закрыты: Правительство Южной Кореи приняло меры по предохранению от коронавируса

В этой связи граждан Украины, по их просьбе включенных в список на эвакуацию, в посольстве попросили:

Держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет.

Оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию свои средства коммуникации (мобильный телефон, планшет и т.д.), а также, по возможности, пополнить счет в т.ч. с учетом форс-мажорных ситуаций (чрезмерное использование интернет-трафика, возможность осуществления звонков в роуминге или в другую страну).

Уже второй украинец заразился коронавирусом, находясь на круизном лайнере

Быть мобильными и готовыми к перемещениям, в том числе ночным, иметь в этой связи минимально необходимый запас воды, продуктов питания и медикаментов (при необходимости).

Ожидать как на звонки посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе "Embassy - EVACUATION" мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями посольства.

"Напоминаем, что по возвращении в Украину Вас ожидает обязательный 14-дневный карантин", - добавили в посольстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Самолет, Заболевание, Ухань, Заражение, Хубэй, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
05 В России заявили о готовности к обмену послами с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коболев: &quot;Нафтогаз&quot; предлагает выполнять еще одну важную функцию
"Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию
В Британии коронавирус признали серьезной угрозой для населения
Британия: Коронавирус серьезная угроза для населения
&quot;Оскар-2020&quot;: полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Брэд Питт посвятил выигранный &quot;Оскар&quot; своим детям (Видео)
Брэд Питт посвятил выигранный "Оскар" своим детям (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь