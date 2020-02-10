Порты закрыты: Правительство Южной Кореи приняло меры по предохранению от коронавируса

Новости мира:Власти Южной Кореи решили временно запретить лайнерам вход в свои порты из-за угрозы коронавируса.

Правительство Южной Кореи временно запретит лайнерам вход в свои порты учитывая распространение китайского коронавируса, в результате которого уже умерли более 900 человек.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Ким Ган Нипа.

"Южная Корея временно запретит въезд международным лайнерам в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам Ким Ган Нипа, правительство уже отменило разрешение на въезд двум лайнерам, которые должны были приехать в Пусан в этот вторник и среду.

Отмечается, что после вспышки смертельного вируса в Китае, международные лайнеры стали все чаще выбирать южнокорейские порты в виде альтернативы китайским.

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess, который перевозит пассажиров из более 50 стран, с 3 февраля находится на карантине в Японии после того, как выяснилось, что пассажир, который сошел в Гонконге, был инфицирован коронавирусом. Позднее стало известно, что количество зараженных коронавирусом на лайнере возросло до 130 человек, среди которых - один украинец. Его сняли с лайнера и перевезли в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Как известно, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на 10 февраля, общее количество умерших от коронавируса в мире возросло до 910.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 40536, подавляющее большинство - в Китае.

В то же время, по последним данным, 3281 человек был выписан из больницы после выздоровления.

Китай выделил на борьбу с коронавирусом 71,85 млрд юаней ($10,26).