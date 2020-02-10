"Неминуемая угроза": В правительстве Британии крайне обеспокоены распростарнением коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что распространение коронавируса представляет собой "серьезную и неминуемую угрозу" для британской общественности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Заявление Хэнкока дает правительству дополнительные полномочия для борьбы с распространением вируса, который возник в китайском Ухане и был подтвержден у четырех человек в Британии.
В заявлении Министерства здравоохранения говорится: "Министр издал нормативные акты, призванные обеспечить максимально возможную защиту населения от передачи вируса".
"Распространение или передача нового типа коронавирус представляет собой серьезную и неминуемую угрозу для здоровья населения, и меры, изложенные в этих правилах, рассматриваются как эффективное средство задержки или предотвращения дальнейшей передачи вируса", – заявил министр.
Хэнкок также определил больницу Эрроу-парк в Виррале и Парк Кентс Хилл в Милтон-Кейнс, куда были переведены британцы, эвакуированные из Уханя, в качестве "изоляционных" объектов.
27 иностранцев были инфицированы на территории Китая, двое из них погибли. Общее число смертей в Китае достигло 908.