"Неминуемая угроза": В правительстве Британии крайне обеспокоены распростарнением коронавируса

Новости мира:В Британии Минздравоохранения принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить своих граждан от заражения вирусом из Китая.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что распространение коронавируса представляет собой "серьезную и неминуемую угрозу" для британской общественности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Заявление Хэнкока дает правительству дополнительные полномочия для борьбы с распространением вируса, который возник в китайском Ухане и был подтвержден у четырех человек в Британии.

В заявлении Министерства здравоохранения говорится: "Министр издал нормативные акты, призванные обеспечить максимально возможную защиту населения от передачи вируса".

"Распространение или передача нового типа коронавирус представляет собой серьезную и неминуемую угрозу для здоровья населения, и меры, изложенные в этих правилах, рассматриваются как эффективное средство задержки или предотвращения дальнейшей передачи вируса", – заявил министр.

Хэнкок также определил больницу Эрроу-парк в Виррале и Парк Кентс Хилл в Милтон-Кейнс, куда были переведены британцы, эвакуированные из Уханя, в качестве "изоляционных" объектов.

27 иностранцев были инфицированы на территории Китая, двое из них погибли. Общее число смертей в Китае достигло 908.