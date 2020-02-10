Скачать
Понедельник, 10.02.2020
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть

Мы не приедем: Ряд крупных компаний отменили свои визиты на техвыставку в Барселоне из-за коронавируса

Мы не приедем: Ряд крупных компаний отменили свои визиты на техвыставку в Барселоне из-за коронавируса
11:54 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Множество крупных мировых компаний отказались от поездки в Барселону на техвыставку.

Ряд крупных мировых компаний, среди которых последней стала Amazon, отменяют участие в одной из крупнейших в мире технологических выставок из-за рисков, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC. 

Amazon заявила, что не будет участвовать в Mobile World Congress в Барселоне из-за вспышки коронавируса и беспокойства по поводу его распространения.

"Неминуемая угроза": В правительстве Британии крайне обеспокоены распростарнением коронавируса

Другие компании также рассматривают возможность отмены своего участия в мероприятии. Южнокорейская LG Electronics, шведская Ericsson и американская NVIDIA уже объявили, что не приедут на конференцию, которая состоится с 24 по 27 февраля.

GSMA, объединение мобильных операторов, которое организует выставку в испанском городе, заявило, что несмотря на решение некоторых крупных участников не приезжать и аналогичные размышления других участников, мероприятие все еще состоится с более чем 2800 экспонентов.

Однако организаторы приняли дополнительные меры, чтобы убедить участников и экспонентов о том, "что их здоровье и безопасность являются первоочередной задачей".

Во Франции на горнолыжном курорте десятки людей проверили на коронавирус

Среди них - запрет посещать выставку всем, кто побывал в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки. Также люди, которые были в Китае, должны будут предоставить доказательства того, что они находились за пределами страны в течение 14 дней. 

GSMA также заявила, что предложит участникам не пожимать руки друг другу. Микрофоны, которые будут использовать спикеры, будут продезинфицированы и будут заменяться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Барселона, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
05 В России заявили о готовности к обмену послами с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Британии коронавирус признали серьезной угрозой для населения
Британия: Коронавирус серьезная угроза для населения
В украинской армии введут электронные военные билеты
В украинской армии введут электронные военные билеты
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь