Во Франции на горнолыжном курорте десятки людей проверили на коронавирус

Новости мира:На горнолыжном курорте в Альпах проверили десятки человек по подозрению на коронавирус из Китая.

Во Франции в воскресенье на горнолыжном курорте в Альпах проверили десятки детей и их семьи на наличие нового вируса из Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В воскресенье Великобритания объявила о четвертом случае заражения новым вирусом, а Испания - о втором. По словам чиновников, оба человека заразились во время поездок во Францию.

Пятеро британских граждан, в том числе 9-летний мальчик, заразились вирусом во французском альпийском муниципалитете Ле-Контамин-Монжуа. Они проживали в том же шале, что и британский гражданин, который заразился во время деловой поездки в Сингапур в январе. В шести других британцев, проживавших в шале, отрицательный результат теста.

45 детей и члены их семей в этом районе прошли тесты в воскресенье и до сих пор ни один из тестов не дал положительных результатов. В качестве меры пресечения власти закрыли местные школы, где мальчик проводил время.

Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин посетила горнолыжный курорт в воскресенье и попыталась успокоить жителей и туристов. Она заверила, что они могут спокойно там оставаться, поскольку риск заражения вирусом очень слабый.

Количество новых случаев заболевания на коронавирус в Европе достигло 39. Инфицированные есть в 9 странах.