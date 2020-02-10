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Во Франции на горнолыжном курорте десятки людей проверили на коронавирус

Во Франции на горнолыжном курорте десятки людей проверили на коронавирус
09:52 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:На горнолыжном курорте в Альпах проверили десятки человек по подозрению на коронавирус из Китая.

Во Франции в воскресенье на горнолыжном курорте в Альпах проверили десятки детей и их семьи на наличие нового вируса из Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В воскресенье Великобритания объявила о четвертом случае заражения новым вирусом, а Испания - о втором. По словам чиновников, оба человека заразились во время поездок во Францию.

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Пятеро британских граждан, в том числе 9-летний мальчик, заразились вирусом во французском альпийском муниципалитете Ле-Контамин-Монжуа. Они проживали в том же шале, что и британский гражданин, который заразился во время деловой поездки в Сингапур в январе. В шести других британцев, проживавших в шале, отрицательный результат теста.

45 детей и члены их семей в этом районе прошли тесты в воскресенье и до сих пор ни один из тестов не дал положительных результатов. В качестве меры пресечения власти закрыли местные школы, где мальчик проводил время.

Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин посетила горнолыжный курорт в воскресенье и попыталась успокоить жителей и туристов. Она заверила, что они могут спокойно там оставаться, поскольку риск заражения вирусом очень слабый. 

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Количество новых случаев заболевания на коронавирус в Европе достигло 39. Инфицированные есть в 9 странах.

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Франция, Альпы, Проверка, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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