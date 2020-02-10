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В Британии коронавирус признали серьезной угрозой для населения

В Британии коронавирус признали серьезной угрозой для населения
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Распространение коронавируса представляет собой серьезную и неизбежную угрозу Британии.

Способность нового типа коронавируса передаваться от человека к человеку представляет собой "серьезную угрозу" здоровью населения, заявили в понедельник власти Великобритании.

"Государственный секретарь (при министерстве здравоохранения) объявил, что число случаев передачи нового коронавируса свидетельствует о серьезной и непосредственной угрозе здоровью населения", - говорится в сообщении британского министерства здравоохранения.

В связи с этим, как отмечается в сообщении, власти распорядились ввести новые меры по борьбе с распространением уханьского коронавируса. В частности, для помещения зараженных на карантин выделена больница Arrowe Park в английском городе Беркенхед и отель Kents Hill Park в городе Милтон-Кинс.

На прошлой неделе британские СМИ сообщали, что ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, и ее испытания на животных должны начаться в начале этой недели.

 Первый украинец заразился коронавирусом

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, из них в эпицентре заболевания - провинции Хубэй - подтверждено 2,618 тыс. новых случаев заболевания.

Всего за пределами территории материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

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Все по теме:

Китай, Великобритания, Жертвы, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV.
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