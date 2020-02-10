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Увольнение Сытника: послы G7 сделали заявление

Увольнение Сытника: послы G7 сделали заявление
15:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Послы G7 призвали Украину соблюдать законодательство при увольнении глав антикоррупционных органов.

Послы стран "Большой семерки" призывают при избрании и увольнении руководства антикоррупционных органов соблюдать действующее законодательство и применять его одинаково для всех учреждений.

Об этом говорится в заявлении дипломатов, обнародованной в Twitter американского председательства в группе послов G7.

"С 2014 года члены "Большой семерки" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов", - отметили послы G7.

В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отстранении Артема Сытника от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Документ под номером 3039 внесен 7 февраля. На данное время текст проекта постановления отсутствует.

В то же время в карточке проекта указано, что авторами постановления являются 216 народных депутатов. В карточке также есть ссылка на файл со скринами подписных листов.

6 февраля народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что депутаты собрали 170 подписей (при необходимых 150) за увольнение директора НАБУ Артема Сытника, подписные листы планируется передать в аппарат Верховной Рады в пятницу, 7 февраля.

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Гончаренко подчеркнул, что свои подписи за увольнение Сытника поставили депутаты практически всех фракций и групп парламента.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что Ривненский апелляционный суд признал Сытника виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Директор НАБУ не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.

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САП, НАБУ, G7, Артем Сытник, ВАКС.
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