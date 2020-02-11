Когда будет Прощеное воскресенье в 2020 году

Новости Украины:Точной даты этот праздник не имеет: время его празднования зависит от дня встречи Светлой Пасхи.

Прощеное воскресенье предшествует Великому посту. О традиции просить прощения, смысле и дате празднования расскажут эксперты.

Празднование Прощеного воскресенья проходит в последний день перед Великим сорокодневным постом. Весь православный мир в этот день просит прощения, чтобы освободить свое сердце от злобы, очистить душу от негатива и вступить в самый строгий и долгий пост с чистой душой и всепрощением, а после с радостью встретить Светлую Пасху Христову.

Традиция просить прощения: духовный смысл

За день до начала Великого поста православная Церковь в назидание вспоминает изгнание из Рая наших прародителей Адама и Евы. Это должно напомнить нам о том, что, отдалившись от Господа, мы разрушаем свою душу, становимся заносчивыми, эгоистичными и погрязшими во грехе. Ради подготовки к Пасхе нам дан Великий пост для покаяния и усмирения плотских желаний — и он начинается с прощения себя и окружающих. Это и есть праздник Прощеного воскресенья.

Главная цель этого празднества — раскаяние и взаимное прощение. Важно осознать свою грешную природу, которая вольно или невольно приносит боль и страдания. В такой день священнослужители настоятельно советуют переступить через гордыню, смирить тщеславие, найти в себе силы извиниться и простить. Если сил простить нет, то важно обратиться за поддержкой к Всевышнему и честно сознаться в своей слабости.

Прощеное воскресенье в 2020 году

Прощеное воскресенье всегда приходит к нам накануне Великого поста. В нынешнем 2020 году это произойдет 1 марта.

На праздничной литургии воскресным вечером в храмах и соборах аналои покрываются темной тканью, а церковнослужители облачаются в черные рясы. Читаются главы Евангелия, которые служат наставлением: прощая людей, мы проявляем любовь и сострадание точно так же, как милует нас Господь. После службы происходит чин Прощения, и все прихожане могут испросить прощения друг у друга.

Наступающий Великий пост — время особого покаяния, избавления от скверны и очищения души. Затаив обиду в своем сердце, невозможно мирно войти в пост. Поэтому Прощеное воскресенье — день строгой проверки: способны ли мы следовать за Господом, выполняя все его наставления.