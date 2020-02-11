Минюст: Украинцы больше женятся, чем разводятся

За 2019 год в Украине было заключено более 237 тысяч браков. Больше всего зарегистрированных браков в Киевской области, а меньше всего – в Луганской области.
В Украине было заключено 237 858 браков, и зарегистрировано 38 427 разводов, сообщает Министерство юстиции Украины.
“По состоянию на 5 февраля 2020 года составлено актовых записей о браке 11 122, о расторжении брака — 3 173”, — говорится в сообщении.
В тройку областей, где больше всего женились вошли:
В тройку областей, где было меньше всего разводов попали:
К областям Украины, где было зарегистрировано наименьшее количество бракосочетаний относятся:
Больше всего украинцы разводились в этих областях:
Напомним, повышение размера прожиточного минимума в Украине на 12% существенно повлияло на расторжение брака.