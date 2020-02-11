Минюст: Украинцы больше женятся, чем разводятся

Новости Украины:В Украине с начала года, по состоянию на 5 февраля, заключили брак почти на 8 тысяч пар больше, чем развелись.

За 2019 год в Украине было заключено более 237 тысяч браков. Больше всего зарегистрированных браков в Киевской области, а меньше всего – в Луганской области.

В Украине было заключено 237 858 браков, и зарегистрировано 38 427 разводов, сообщает Министерство юстиции Украины.

“По состоянию на 5 февраля 2020 года составлено актовых записей о браке 11 122, о расторжении брака — 3 173”, — говорится в сообщении.

В тройку областей, где больше всего женились вошли:

Киевская – 27 тысяч 998;

Днепропетровская – 20 тысяч 187;

Харьковская – 16 тысяч 834.

В тройку областей, где было меньше всего разводов попали:

Закарпатская – 387;

Черновицкая – 551;

Луганская – 602.

К областям Украины, где было зарегистрировано наименьшее количество бракосочетаний относятся:

Луганская – 3 тысяч 470;

Кировоградская – 4 тысяч 807;

Черниговская – 5 тысяч 161.

Больше всего украинцы разводились в этих областях:

Киевская – 4 тысяч 297;

Днепропетровская – 3 тысяч 962;

Харьковская – 3 тысяч 629.

Напомним, повышение размера прожиточного минимума в Украине на 12% существенно повлияло на расторжение брака.