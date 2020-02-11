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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
10:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 12 февраля.

Трехсвятие, Васильев день

Праздник называют также Трехсвятие, поскольку православная церковь 12 февраля празднует Собор трех вселенских учителей и святителей и вместе с Василием Великим поминает Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В народе Васильев день, или Трехсвятие, с давних пор отмечали с размахом. По традиции, в этот день накрывали непременно богатый стол и обязательно подавали блюдо из свежей дичи.

Застолье сопровождали охотничьими рассказами и байками, но охотиться в Васильев день, по обычаю, не ходили – считали плохой приметой.

Васильев день, по народному поверью, является началом звериных свадеб, поэтому этот день называли еще и звериный свадебник. Звери в этот день начинают образовывать пары, самцы, за право продолжения рода, устраивают бои за самок.

Кстати, в старину верили, что ребенок, рожденный в Васильев день, будет хорошо понимать зверей и птиц.

Васильев день называли также днем трех святителей-непрядильщиков, так как прясть 12 февраля, по обычаю, категорически воспрещалось. Это считалось плохой приметой.

Оставаться в ссоре в Васильев день считалось плохой приметой, поэтому люди, чтобы не враждовать целый год, старались помириться 12 февраля.

Хорошей приметой считалось выставить старую обувь за дверь – согласие и мир в семье были обеспечены в течение 12 месяцев.

В Васильев день, по традиции, в старину наблюдали за поведением животных и по приметам судили о погоде.

День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day), приуроченный ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена ещё при жизни учёного как научный переворот.

В первую очередь идея его проведения была поддержана в научных кругах, так как День направлен не только на чествование открытий Дарвина, но и на популяризацию науки. Поэтому есть и второе название – Международный день науки и гуманизма. Связь научных открытий и ценности человека очевидны. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны, тем не менее, служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.

Знаменательные события в истории: 11 февраля 2020 года

Международный день брачных агентств

Этот профессиональный праздник появился на Украине — он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет! Первая брачная контора "Бюро встреч и адресов" была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным.

С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете. В нашу эпоху всеобщей занятости брачные агентства, как маяки, помогают одиноким людям найти свою половинку. Тысячи людей с благодарностью могут сказать, что именно при помощи агентства обрели шанс любить, быть любимым, создать семью!

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