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Рябошапка: Экс-беркутовцы остаются подсудимыми

Рябошапка: Экс-беркутовцы остаются подсудимыми
09:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка заявил, что экс-беркутовцы будут иметь возможность доказать свою невиновность.

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обменяли на украинцев в ОРДЛО, а затем они вернулись в Киев, до сих пор остаются под следствием. Об этом рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, дело находится на стадии досудебного рассмотрения и люди, которых обменяли а затем они вернулись, продолжают быть подсудимыми. 

По словам генерального прокурора, экс-беркутовцы будут иметь возможность в суде доказать свою невиновность. Следующее заседание суда должно состояться 17 марта.

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"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры пресичения, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - заявил Рябошапка. 

Напомним, В Николаевскую ОГА пришли c обысками по делу незаконного завладения участком водного фонда.

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Все по теме:

Руслан Рябошапка, Экс-беркутовцы, Александр Маринченко, Сергей Тамтура, Офис генерального прокурора.
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