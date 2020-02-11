Рябошапка: Экс-беркутовцы остаются подсудимыми

Новости Украины:Руслан Рябошапка заявил, что экс-беркутовцы будут иметь возможность доказать свою невиновность.

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обменяли на украинцев в ОРДЛО, а затем они вернулись в Киев, до сих пор остаются под следствием. Об этом рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, дело находится на стадии досудебного рассмотрения и люди, которых обменяли а затем они вернулись, продолжают быть подсудимыми.

По словам генерального прокурора, экс-беркутовцы будут иметь возможность в суде доказать свою невиновность. Следующее заседание суда должно состояться 17 марта.

"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры пресичения, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - заявил Рябошапка.

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