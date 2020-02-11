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Аваков на встрече с европейскими партнерами: У нас много совместной работы

Аваков на встрече с европейскими партнерами: У нас много совместной работы
19:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с главой представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасом и главой Консультативной миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом, в ходе которой стороны обсудили всестороннюю поддержку реформ украинских правоохранительных органов и дальнейшее сотрудничество.

"Наше сотрудничество насчитывает большое количество удачных проектов. Это и национальная система биометрической верификации и идентификации граждан, подключение к базам данных Интерпола украинских пунктов пропуска, общая Стратегия интегрированного управления границами и многое другое. Уверен, что впереди еще много совместной работы", - цитирует министра пресс-служба МВД Украины во вторник.

Аваков отметил, что ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества остается противодействие гибридным угрозам и дезинформации, усиление киберполиции и противодействия организованной преступности.

Кроме того, планируется включить Государственную миграционную службу и Нацгвардию Украины в мандат миссии и открыть офис КМЕС для работы в Мариуполе.

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Отдельным пунктом дальнейшей работы является взаимодействие украинских специалистов с Европейским офисом борьбы с мошенничеством.

Глава представительства ЕС в Украине и глава Консультативного миссии Европейского союза в Украине поблагодарили министра за поддержку евроинтеграционных стремлений.

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Украина, ЕС, МВД, Арсен Аваков.
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