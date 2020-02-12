Местные органы управления получат из бюджета 7,5 миллиарда на развитие школ

Новости Украины:Правительство выделит на места средства на реконструкцию опорных школ.

Правительство на этой неделе выделит на места денежные средства на Новую украинскую школу (НУШ) и реконструкцию опорных школ.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Это почти в два раза больше чем в прошлом. Для нас очень важно, что мы смогли продолжить тенденцию к увеличению финансирования образования. В этом году мы впервые запланировали целевую субвенцию для развития опорных школ - 3,5 миллиарда гривень. Наша задача - чтобы каждый год эта субвенция только росла и мы могли делать больше для улучшения качества образования детей в сельской местности", - пояснила министр.

В 2020 году местные органы самоуправления получат из госбюджета 7 миллиардов 564 миллиона 731 тысяча гривень для развития образовательной инфраструктуры.

По словам Новосад, государство должно применить определенные корректирующие подходы для финансирования образования в местностях со сверхнизкой плотностью населения.