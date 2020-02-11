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Еврокомиссар: Украина и ЕС смогут поставить точку в "языковом" вопросе

Еврокомиссар: Украина и ЕС смогут поставить точку в "языковом" вопросе
22:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Еврокомиссар считает, что лишь совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в "языковом" вопросе.

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи считает, что совместными усилиями Украина и Европейский Союз смогут поставить точку в "языковом" вопросе.

"Мы рассматриваем закон (закон Украины об образовании – Ред.), принятый парламентом. И я думаю, что также важно, чтобы соответствующие меньшинства не только одобрили, но и комфортно чувствовали себя с ним и его имплементацией. Но я понимаю, что украинское правительство также работает в этом направлении, так что я думаю, что совместными усилиями мы сможем поставить точку в этом вопросе", - сказал он на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве во вторник.

Еврокомиссар подчеркнул, что защита меньшинств является ценностью ЕС.

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"Как вы знаете, защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью, которую мы храним, и которую мы имплементируем не только в ЕС, но также и за его пределами", - сказал он.

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ЕС, Еврокомиссия, Языковой закон, Алексей Гончарук, Оливер Варгеи.
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