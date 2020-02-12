Скачать
Среда, 12.02.2020
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день

12 февраля - приметы и обряды в Васильев день

12 февраля - приметы и обряды в Васильев день
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народном месяцеслове день получил название Трёхсвятие, Васильев день, звериный свадебник, звериный праздник.

Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. События, послужившие основанием празднования, очень поучительны и важны.

В Константинополе, который являлся столицей православной Византийской империи, в одно время велись длительные споры о том, кому из трех великих святителей следует отдать предпочтение. Часть городских жителей почитала Василия Великого, называя себя василианами, другая превозносила Григория Богослова и именовала себя григорианами. Третьи прозывались иоаннитами и прославляли Иоанна Златоуста.

Из-за этого среди христиан происходили раздоры, иной раз переходящие в откровенную неприязнь и вражду. В 1084 году по воле Божией митрополиту Иоанну Евхаитскому было видение: перед ним предстали три святителя и заявили, что перед Богом они равны. Они потребовали прекратить споры и вражду, установив общий день празднования их памяти.

 

Приметы и поверья

Красная луна – к сильному ветру.

Поднялся ветер – к сырому году.

Зайцы в сады приходят – к грядущим морозам.

Деревья инеем покрылись – к теплу.

Подул северный ветер, а туч нет – к сильному похолоданию.

Знаменательные события в истории: 12 февраля 2020 года

Мыши из-под лесной подстилки выходят на снег – к оттепели.

Лошадь на землю ложится – к теплу или снегу.

Солнце в тучу закатывается – к бурану.

Снегирь скрипит – к снегу, вьюге и слякоти.

Волки под жильем воют – к морозу.

Люди, родившиеся 12 февраля, опекают лесных зверей. В качестве талисмана им подходит агат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Васильев день, 12 февраля, Трехсвятие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
02 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
03 Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
04 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
05 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим перемирия
СМИ: США достигли соглашения с &quot;Талибаном&quot;
СМИ: США достигли соглашения с "Талибаном"
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь