12 февраля - приметы и обряды в Васильев день

Новости Украины:В народном месяцеслове день получил название Трёхсвятие, Васильев день, звериный свадебник, звериный праздник.

Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. События, послужившие основанием празднования, очень поучительны и важны.

В Константинополе, который являлся столицей православной Византийской империи, в одно время велись длительные споры о том, кому из трех великих святителей следует отдать предпочтение. Часть городских жителей почитала Василия Великого, называя себя василианами, другая превозносила Григория Богослова и именовала себя григорианами. Третьи прозывались иоаннитами и прославляли Иоанна Златоуста.

Из-за этого среди христиан происходили раздоры, иной раз переходящие в откровенную неприязнь и вражду. В 1084 году по воле Божией митрополиту Иоанну Евхаитскому было видение: перед ним предстали три святителя и заявили, что перед Богом они равны. Они потребовали прекратить споры и вражду, установив общий день празднования их памяти.

Приметы и поверья

Красная луна – к сильному ветру.

Поднялся ветер – к сырому году.

Зайцы в сады приходят – к грядущим морозам.

Деревья инеем покрылись – к теплу.

Подул северный ветер, а туч нет – к сильному похолоданию.

Мыши из-под лесной подстилки выходят на снег – к оттепели.

Лошадь на землю ложится – к теплу или снегу.

Солнце в тучу закатывается – к бурану.

Снегирь скрипит – к снегу, вьюге и слякоти.

Волки под жильем воют – к морозу.

Люди, родившиеся 12 февраля, опекают лесных зверей. В качестве талисмана им подходит агат.