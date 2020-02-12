Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 13 февраля.

Никита – пожарник

В этот день православная церковь чтит память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского, затворника. В народе его считают покровителем огня, защитником от пожаров, молний и палящего солнца. Другие названия праздника: "День Никиты Новгородского", "Никита Коник", "Хранитель молний", "Василий Теплый".

В юности Никита был монахом Киево-Печерского монастыря. Вскоре он решил стать затворником. Находясь в затворе, юный монах подвергся искушению дьявола: он стал лучше остальных знать книги Ветхого Завета, но о Евангелии даже и слышать не хотел. Поняв, что произошло с молодым иноком, старые братья с помощью молитв смогли отогнать от него демона. Дальнейшая жизнь Никиты проходила в строгом посту, молитвах и стремлении к смирению и кротости. Позже его поставили епископом в Новгород. За святость жизни Бог наградил Никиту чудотворным даром.

На Киевской Руси 13 февраля молились святому Никите, чтобы обезопасить себя и свое жилище от пожара. Считалось, что в свое время этот святой смог своими молитвами потушить пожар и предотвратить засуху. Также святому молились об избавлении от нечистой силы, которая особенно любила посидеть на коньке избы.

Крыши домов всегда украшал конёк – символ солнца, крепкого хозяйства и мощи рода, его устремления к небесным пастбищам и райским кущам. Такой конёк оберегал дом от несчастий, пожаров и молний. Особо люди боялись, что нечистая сила оседлает конька — и дом пошатнется, а "к крыльцу подступят худые ветра". Поэтому на Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем.

Этот день считался опасным, магически сильным. Если он совпадал с пятницей - был опасен вдвойне. День был полон противоречий и способствовал ссорам между людьми. Нужно было помнить, что криком и обидами свои проблемы не решить. В Никитин день наводились самые сильные порчи, поэтому вечером желательно было из дома не выходить. Знахари читали заговоры на неверных мужей. Именно в этот день успешно удавалось разорвать связь любовницы и неверного мужа.

День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя Евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу.

Во время гонения Диоклетиана (284—305) святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни.

В городе Едессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию, затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем.

Всемирный день радио

Всемирный день радио (World Radio Day) отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила провозглашение Дня и в ходе 67-й сессии приняла резолюцию, провозгласив 13 февраля Всемирным днем радио.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. Ведь в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.

Оно является общепризнанным средством связи, обладающим большими возможностями и требующим малых затрат. Радио позволяет достичь наиболее отдаленные общины и самые уязвимые группы населения: безграмотных людей и инвалидов, беднейшее население, женщин и молодежь, давая им возможность принять участие в общественных дискуссиях независимо от уровня образования.

День женской дружбы

День подруг (Galentine’s Day) — неофициальный праздник, который придумали сценаристы американского комедийного сериала "Парки и зоны отдыха". Он был создан по образу и подобию Дня святого Валентина, только вместо романтической любви посвящен женской дружбе. Отмечают его 13 февраля.

В общем, все как в случае с Valentines’s Day, только вы наслаждаетесь собой в обществе своих подруг, которые, в конце концов, заслуживают любви не меньше мужчин. Это напоминает один большой ежегодный девичник. Особенно прекрасны девизы Galentine’s Day, например, ‘ovaries before brovaries’ или ‘chicks before dicks’ (и то, и другое используется, например, для описания ситуации, когда двум подругам нравится один парень, и они решают, что дружба дороже, и он не достается ни одной из них. А в более широком смысле – для обозначения дружбы без соперничества и внутренней мизогинии).

Подружкам принято дарить подарки на тему любви к себе, а еще по канонам праздника с утра нужно обязательно наесться вафель или фриттаты. Других альтернатив просто нет.