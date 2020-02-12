Скачать
Среда, 12.02.2020
Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента
Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента
Кабмин планирует создать Агентство по госдолгу
Кабмин планирует создать Агентство по госдолгу
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля

Смотрите фото (5)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля
10:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 13 февраля.

Никита – пожарник

В этот день православная церковь чтит память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского, затворника. В народе его считают покровителем огня, защитником от пожаров, молний и палящего солнца. Другие названия праздника: "День Никиты Новгородского", "Никита Коник", "Хранитель молний", "Василий Теплый".

В юности Никита был монахом Киево-Печерского монастыря. Вскоре он решил стать затворником. Находясь в затворе, юный монах подвергся искушению дьявола: он стал лучше остальных знать книги Ветхого Завета, но о Евангелии даже и слышать не хотел. Поняв, что произошло с молодым иноком, старые братья с помощью молитв смогли отогнать от него демона. Дальнейшая жизнь Никиты проходила в строгом посту, молитвах и стремлении к смирению и кротости. Позже его поставили епископом в Новгород. За святость жизни Бог наградил Никиту чудотворным даром.

На Киевской Руси 13 февраля молились святому Никите, чтобы обезопасить себя и свое жилище от пожара. Считалось, что в свое время этот святой смог своими молитвами потушить пожар и предотвратить засуху. Также святому молились об избавлении от нечистой силы, которая особенно любила посидеть на коньке избы.

Крыши домов всегда украшал конёк – символ солнца, крепкого хозяйства и мощи рода, его устремления к небесным пастбищам и райским кущам. Такой конёк оберегал дом от несчастий, пожаров и молний. Особо люди боялись, что нечистая сила оседлает конька — и дом пошатнется, а "к крыльцу подступят худые ветра". Поэтому на Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем.

Этот день считался опасным, магически сильным. Если он совпадал с пятницей - был опасен вдвойне. День был полон противоречий и способствовал ссорам между людьми. Нужно было помнить, что криком и обидами свои проблемы не решить. В Никитин день наводились самые сильные порчи, поэтому вечером желательно было из дома не выходить. Знахари читали заговоры на неверных мужей. Именно в этот день успешно удавалось разорвать связь любовницы и неверного мужа.

День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя Евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу.

Во время гонения Диоклетиана (284—305) святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни.

Знаменательные события в истории: 12 февраля 2020 года

В городе Едессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию, затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем.

Всемирный день радио

Всемирный день радио (World Radio Day) отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила провозглашение Дня и в ходе 67-й сессии приняла резолюцию, провозгласив 13 февраля Всемирным днем радио.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. Ведь в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.

12 февраля - приметы и обряды в Васильев день
12 февраля - приметы и обряды в Васильев деньЧитать полностью

Оно является общепризнанным средством связи, обладающим большими возможностями и требующим малых затрат. Радио позволяет достичь наиболее отдаленные общины и самые уязвимые группы населения: безграмотных людей и инвалидов, беднейшее население, женщин и молодежь, давая им возможность принять участие в общественных дискуссиях независимо от уровня образования.

День женской дружбы

День подруг (Galentine’s Day) — неофициальный праздник, который придумали сценаристы американского комедийного сериала "Парки и зоны отдыха". Он был создан по образу и подобию Дня святого Валентина, только вместо романтической любви посвящен женской дружбе. Отмечают его 13 февраля.

В общем, все как в случае с Valentines’s Day, только вы наслаждаетесь собой в обществе своих подруг, которые, в конце концов, заслуживают любви не меньше мужчин. Это напоминает один большой ежегодный девичник. Особенно прекрасны девизы Galentine’s Day, например, ‘ovaries before brovaries’ или ‘chicks before dicks’ (и то, и другое используется, например, для описания ситуации, когда двум подругам нравится один парень, и они решают, что дружба дороже, и он не достается ни одной из них. А в более широком смысле – для обозначения дружбы без соперничества и внутренней мизогинии).

Подружкам принято дарить подарки на тему любви к себе, а еще по канонам праздника с утра нужно обязательно наесться вафель или фриттаты. Других альтернатив просто нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздники, Всемирный день радио, 13 февраля, Какие праздник 13 февраля, Никита – пожарник, День женской дружбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
03 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
04 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
05 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
Сегодня годовщина подписания Минских соглашений
Сегодня годовщина подписания Минских соглашений
В Нидерландах на почтовых отделениях прогремели взрывы
В Нидерландах на почтовых отделениях прогремели взрывы
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь