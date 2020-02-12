В Украине вырос "индекс счастья"

Новости Украины:В конце прошлого года 51% опрошенных украинцев ответили, что довольны своей жизнью.

В Украине на 33% вырос "индекс счастья" - так, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливым. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, которое в Украине проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Таким образом, индекс счастья составил +33% против +8% в 2017 (в 2018 году этот вопрос в Украине не ставилась). Исследование проводится с 1947 года в 46 странах мира, в частности определенное время и в Украине.

Более половины респондентов стран, где проводилось исследование (59%) ответили положительно, один человек из десяти (11%) считает себя несчастливым. Чуть больше четвертой части опрошенных (28%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий, средний индекс составил 48%.

Таким образом в Украине он несколько ниже, чем в мире в целом (ниже так называемого "всемирного индекса счастья"), однако демонстрирует ощутимый рост за последние два года: +8% в 2017 и + 33% в 2019 году.

Как отмечают социологи, степень экономического развития еще не делает восприятие личной жизни людьми более счастливым, а экономические трудности - несчастливым. Как свидетельствуют приведенные данные, даже наличие или отсутствие военных конфликтов в том или ином регионе мира на восприятие своей жизни счастливым или несчастливым влияет мало, если конфликт не происходит непосредственно в местности проживания. Таким образом личная жизнь человека в определенной степени автономна от внешних воздействий.

Как сообщалось, в прошлом году в рейтинге всемирного индекса счастья Финляндия заняла первое место, Украина – 133-есть.