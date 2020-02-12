Разумков: Реформа децентрализации очень важна для Украины

Новости Украины:Дмитрий Разумков отправился с рабочей поездкой Киевскую и Черкасскую области.

Реформа децентрализации является механизмом создания эффективного управления на местном уровне, поэтому она очень важна для Украины.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время ознакомления с ходом строительства общеобразовательной школы І - ІІІ степеней в селе Гора Киевской области, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Из Киева трудно увидеть, где нужно в районе провести ремонт или проложить новую дорогу. Гораздо лучше такие вопросы понимаешь, когда ежедневно ходишь по этим дорогам. Поэтому реформа децентрализации очень важна для Украины", - подчеркнул спикер.

Осматривая строительство, он отметил, что из-за разширения Киева увеличивается и потребность в образовательных учреждениях - детсадах и школах.

"Средства на это строительство на 2020 год предусмотрены, надеемся, что и в бюджете на 2021 эта тенденция сохранится. Но здесь многое зависит и от работы местной громады и власти. Населенные пункты благодаря реформе децентрализации получают больше полномочий и возможностей, ведь больше средств остается на местах", - отметил Председатель ВР.

Разумков также посетил в с. Гора здание школы, где учатся дети. Сейчас площадь здания составляет лишь 1800 квадратных метров, а новый корпус, согласно проекту, займет 13 тыс. квадратных метров. Таким образом, общая площадь учебного заведения будет увеличена в более чем 9 раз.