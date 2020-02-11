Разумков оценил работу правительства

Новости Украины:Спикер ВР Дмитрий Разумков отмечает, что ошибки есть в работе любых команд, в том числе и парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал работу правительства. Об этом он сказал в эфире канала "Наш", отвечая на вопрос, устраивает ли его украинское правительство.

"Я думаю, что, как и в любой другой команде, также есть ошибки, есть просчеты... И в работе парламента также есть ошибки, я об этом тоже откровенно говорю. Главное - эти ошибки признавать, исправлять, а не говорить на черное - белое, и, понимая, что ты ошибся, доказывать всему миру, что ты прав", - отметил председатель парламента.

На вопрос, можно ли считать, что больше ошибок сделал премьер-министр, Разумков высказал мнение, что такую оценку должно давать украинское общество, "оценивая каждого по его делам: как председателя Верховной Рады, как руководителя правительства, как народного депутата Украины".

Говоря о возможных кадровых предложениях от правительства, он отметил, что "на сегодня таких представлений от правительства пока в Верховную Раду не поступало".

"По состоянию на сегодня мы не приобщались к этому процессу собеседований, которые происходят на уровне Кабинета министров", - сказал глава парламента. Кроме того, отвечая на вопрос о зарплатах топ-чиновников, спикер выразил мнение, что "в ближайшее время будут выработан какой-то логический алгоритм зарплат чиновников топ-уровня".