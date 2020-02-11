Скачать
Вторник, 11.02.2020
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

Разумков оценил работу правительства

Разумков оценил работу правительства
08:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Спикер ВР Дмитрий Разумков отмечает, что ошибки есть в работе любых команд, в том числе и парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал работу правительства. Об этом он сказал в эфире канала "Наш", отвечая на вопрос, устраивает ли его украинское правительство.

"Я думаю, что, как и в любой другой команде, также есть ошибки, есть просчеты... И в работе парламента также есть ошибки, я об этом тоже откровенно говорю. Главное - эти ошибки признавать, исправлять, а не говорить на черное - белое, и, понимая, что ты ошибся, доказывать всему миру, что ты прав", - отметил председатель парламента.

На вопрос, можно ли считать, что больше ошибок сделал премьер-министр, Разумков высказал мнение, что такую оценку должно давать украинское общество, "оценивая каждого по его делам: как председателя Верховной Рады, как руководителя правительства, как народного депутата Украины".

Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства

Говоря о возможных кадровых предложениях от правительства, он отметил, что "на сегодня таких представлений от правительства пока в Верховную Раду не поступало".

"По состоянию на сегодня мы не приобщались к этому процессу собеседований, которые происходят на уровне Кабинета министров", - сказал глава парламента. Кроме того, отвечая на вопрос о зарплатах топ-чиновников, спикер выразил мнение, что "в ближайшее время будут выработан какой-то логический алгоритм зарплат чиновников топ-уровня".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Спикер Верховной Рады, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 "Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
03 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
04 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
05 "Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
Коронавирус: количество жертв увеличилось до 1016, еще 42 тысячи заражены
Количество жертв коронавируса увеличилось до 1016
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь