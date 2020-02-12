Дело Шеремета: обжалование ареста Антоненко состоится не сегодня

Новости Украины:Суд принял решение перенести заседание по мере пресечения одному из подозреваемых в деле об убийстве украинского журналиста.

Судебное заседание об изменении меры пресечения подозреваемому по делу убийства журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко (Риффмастеру) перенесли на 17 февраля.

Об этом сообщил адвокат Антоненко Дмитрий Круговой.

"Перенесли на 17 февраля на 11:00", - сказал Круговой.

Как известно, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва автомобиля.