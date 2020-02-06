Дело об убийстве Шеремета: алиби Кузьменко не подтвердилось

Новости Украины:Нацполиция опровергает информацию об алиби подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко.

Национальная полиция Украины сообщила об опровержении предоставленной адвокатами и свидетелями информации об алиби подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

"4 февраля суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении меры пресечения Юлии Кузьменко. Выслушав позиции сторон обвинения и защиты, судья принял решение оставить подозреваемую под стражей на 60 суток. Вместе с тем во время судебных заседаний адвокаты и некоторые свидетели обнародовали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой Национальной полиции.

Так, сторона защиты Кузьменко заявляла, что подозреваемая не имела тесных связей с другими членами группы, в том числе с другим фигурантом дела Андреем Антоненко.

"Следствие установило факты тесных отношений между Кузьменко и Антоненко, а также опровергло информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Антоненко. В частности в 2016 году фиксируются 104 соединения между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонки. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 - до совершения преступления", - заявляют правоохранители.

Кроме того, полиция сообщает, что сама Кузьменко неоднократно заявляла, что не знала, кто такой Павел Шеремет, и впервые узнала его фамилию уже после убийства.

"Об этом событии, по словам адвоката во время судебного заседания 12 декабря 2019 года, подозреваемая узнала на работе, просматривая утром 20 июля новостную ленту Фейсбука. Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске, что документально подтвержденным фактом", - сообщают правоохранители.

Также отмечается, что отпуск Кузьменко проводила в Одесской области вместе с нынешним сожителем Петром Кияном, и вернулась в Киев 18 июля 2016 года. В ту же ночь Кузьменко вместе с мужем Дмитрием поехала в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить сына и родителей Юлии из Турции.

"Во время свидетельств 3 февраля этого года мать Юлии Кузьменко заявила, что не помнит, во сколько они пересекли границу. А во время заседания 24 декабря 2019 адвокат Владислав Добош озвучил, что подозреваемая 19 июля 2016 в 02:00 ждала в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 05:00. Однако, согласно протоколу осмотра, обнародованного прокурором в ходе судебного заседания, родной сын и родители подозреваемого Юлии Кузьменко после отдыха в Турецкой Республике пересекли государственную границу Украины 19 июля 2016 года в период с 00:12 по 00:18", - сообщает полиция.

Согласно полученным следствием данным трафика телефонных соединений Кузьменко, уже в 1:24 она находилась в своей квартире на ул. Урловской.

Полиция заявляет и о сомнениях в правдивости ныне бывшего мужа Кузьменко Дмитрия. Отмечается, что во время заседания 24 декабря 2019 года он заявил, что с вечера 18 и до 20 июля 2016 года подозреваемая находилась с ним дома, и он точно знал, где и с кем она проводила время.

"А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 года бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе", - заявляют правоохранители.

"Таким образом, при расследовании отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты. В уголовном производстве запланирован ряд следственных действий завершения выполнения судебных экспертиз, а также иных процессуальных действий, в том числе инициированных стороной защиты, для всестороннего, объективного и беспристрастного расследования", - подчеркивают в Нацполиции.