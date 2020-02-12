Гончарук обозначил сроки эвакуации граждан Украины из Уханя

Новости Украины:Глава украинского правительства отрицает срыв эвакуации украинцев из китайского Уханя.

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что задержка эвакуации украинцев из китайского Уханя связана с минимизацией рисков проникновения в Украину коронавируса Covid-19.

Об этом Гончарук заявил на брифинге после заседания Кабинета министров.

Премьер отрицает, что эвакуация срывается. По его словам, правительство "продолжает искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения". Сейчас отрабатываются организационные моменты.

"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней", -рассказал Гончарук.

"Самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть осуществлена эвакуация. Готовится схема размещения", - добавил он.