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Среда, 12.02.2020
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Новая украинская школа: в МОН рассказали, как изменится финансирование учебных заведений

Новая украинская школа: в МОН рассказали, как изменится финансирование учебных заведений
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Правительство приняло решение перераспределить 1,4 миллиарда гривен на развитие НУШ.

Правительство перераспределило из государственного бюджета на места 1,4 млрд грн на развитие Новой украинской школы, средства пойдут на закупку оборудования и материалов для начальных классов и пилотных школ, а также на развитие педагогов.

Соответствующее Постановление было принято Кабмином в среду, 12 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Реформа НУШ - один из основных приоритетов нашего правительства, поэтому мы продолжаем инвестировать в нее средства. В этом году нам удалось увеличить субвенцию на 17% по сравнению с прошлым годом, и теперь она составляет более 1,4 млрд грн. В целом же в этом году государство планирует инвестировать в развитие школ более 7,5 млрд грн", - сказала министр образования и науки Анна Новосад.

Отмечается, что основная часть субвенции - 1,03 млрд грн - отведено на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы. С этой же целью 25 млн грн получат школы, которые пилотируют Государственный стандарт начального образования.

Средства будут распределяться следующим образом:

- 40% - на закупку современной мебели,

- 35% - на приобретение компьютеров,

- 25% - на оборудование и средства обучения.

Учителя будут получать зарплату по-новому

Более 361 млн грн субвенция предоставляет на развитие педагогов. Среди этих средств - 211,1 млн грн на повышение квалификации учителей 5-11 (12) классов и 21 млн грн на проведение супервизии. Эта часть субвенции также будет использована на профессиональное развитие директоров школ и их заместителей, учителей начальной школы, иностранных языков, ассистентов учителей и тех педагогов, которые преподают несколько предметов.

Закупка и доставка средств обучения и оборудования для начальной школы будет осуществляться на основе софинансирования.

Для учреждений, которые финансируются из областных бюджетов и находятся в Киеве, городах областного значения и ОТГ с центром в таких городах, соотношение составит 70% ресурса субвенции и 30% средств местных бюджетов. Для школ в ОТГ и районах - 90 и 10%, в селах и поселках со статусом горных, а также населенных пунктах на линии соприкосновения - 95% и 5% соответственно.

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Кабмин, Минобразования, Школа, МОН, НУШ, Анна Новосад.
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