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"Сознательный человек не борется с русским языком, потому что это идиотично": Ирина Подоляк

"Сознательный человек не борется с русским языком, потому что это идиотично": Ирина Подоляк
20:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине на данный момент идет борьба с русским языком, но главной проблемой является политика русификации.

В Украине не идет борьба с русским языком, а главной проблемой является политика русификации.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы Министерства культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что в Украине ни один сознательный человек не ведет борьбу с русским языком, потому что это идиотично. В Украине проблемой является не русский язык, а политика русификации. Я не хочу говорить об Эмском и Валуевском указах, это слишком далеко. Я говорю исключительно о периоде ХХ века. Но мы же понимаем, что живем в мире последствий", - сказала она.

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Подоляк отметила, что обычно русифицированные люди даже не задумывались над тем, на каком языке они общаются и почему. По ее словам, у государства также нет с этим проблем, но государство имеет определенные требования к сфере, которая является государственной и публичной. 

"Мы не можем не регулировать использование языка в публичной сфере, потому что это 90% нашего вербального информационного поля. Мы не можем говорить, что не имеет значения, на каком языке предоставляются услуги в кафе, ресторанах или художественных школах", - сказала она.

Как сообщалось, в Украине 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Украина, Язык, Минкультуры, Нацязык, Национальный язык.
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