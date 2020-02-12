"Сознательный человек не борется с русским языком, потому что это идиотично": Ирина Подоляк

Новости Украины:В Украине на данный момент идет борьба с русским языком, но главной проблемой является политика русификации.

В Украине не идет борьба с русским языком, а главной проблемой является политика русификации.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы Министерства культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что в Украине ни один сознательный человек не ведет борьбу с русским языком, потому что это идиотично. В Украине проблемой является не русский язык, а политика русификации. Я не хочу говорить об Эмском и Валуевском указах, это слишком далеко. Я говорю исключительно о периоде ХХ века. Но мы же понимаем, что живем в мире последствий", - сказала она.

Подоляк отметила, что обычно русифицированные люди даже не задумывались над тем, на каком языке они общаются и почему. По ее словам, у государства также нет с этим проблем, но государство имеет определенные требования к сфере, которая является государственной и публичной.

"Мы не можем не регулировать использование языка в публичной сфере, потому что это 90% нашего вербального информационного поля. Мы не можем говорить, что не имеет значения, на каком языке предоставляются услуги в кафе, ресторанах или художественных школах", - сказала она.

Как сообщалось, в Украине 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".