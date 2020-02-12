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Эффективная борьба с онко: в Минздраве представили свой план

Эффективная борьба с онко: в Минздраве представили свой план
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Зоряна Скалецкая представила стратегию Минздрава по профилактике и борьбе с раком.

Министерство здравоохранения представило на парламентских слушаниях проект Стратегии по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.

Об основных целях, которые предусматривает проект стратегии, на парламентских слушаниях рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, одной из целей является снижение заболеваемости раком, который можно предупредить.

"На сегодня это связано с общественным здоровьем - это иммунизация, соблюдение календаря прививок. В этом контексте стратегическая цель - максимальное внедрение мероприятий относительно устранения всех рисков, связанных с инфекцией гепатита В. Также это связано с возможностью внедрения, даже пилотными проектами, программ иммунизации против вируса папилломы человека", - сказала Скалецкая.

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По ее словам, большое внимание будет уделено популяризации здорового образа жизни.

"Впервые в бюджете Украины заложены деньги на информационные кампании", - подчеркнула Скалецкая.

Второй целью стратегии является выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

"Мы возлагаем много функционала и ожиданий на первичное звено, осведомленность семейных врачей относительно признаков и максимального реагирования на ранних этапах заболевания. Я знаю, что в Украине есть регионы, которые уже взаимодействуют - онкологическая служба тесно работает с первичным звеном, проводят тренинги, обучают, делятся знаниями", - сказала министр и призвала распространять эту практику.

Также проект Стратегии предусматривает цель улучшить качество предоставления медицинских услуг, связанных с диагностикой и лечением онкозаболеваний, что предусматривает разработку и внедрение стандартов контроля качества.

Отдельным пунктом стратегии является создание условий для качественного лечения детских онкозаболеваний.

"Мы должны в этом году начать проводить не экспериментальную пилотную, а в нормальном потоке проводить трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток", - отметила Скалецкая.

Среди других целей стратегии министр здравоохранения назвала развитие услуг по реабилитации, уходу и паллиативной помощи, обеспечение сбора и анализа данных.

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"Одна из наших задач - иметь действительно качественный и правдивый сбор данных. Я надеюсь, что с применением электронных ресурсов, которые внедряются в здравоохранении, мы получим к концу года возможность оценить реальную картину, а значит и реально заложить деньги в бюджет для тех или иных методов диагностики и лечения", - подчеркнула министр.

Большое внимание, по ее словам, будет уделено кадровому вопросу, повышению квалификации врачей, в частности поддержке профессионального развития врачей, изменению в подходе в учебном процессе.

Проект Стратегии будет обнародован для общественного обсуждения на сайте Минздрава.

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Рак, Минздрав, МОЗ, Онко, Зоряна Скалецкая.
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