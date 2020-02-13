В Минветеранов хотят дать молодежи из оккупированных территорий возможность получить украинское образование

Новости Украины:Минветеранов готовит программу для образования молодежи с оккупированных территорий.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц разрабатывает Государственную целевую программу для поощрения детей и молодежи, живущих на временно оккупированной территории для предоставления им возможности получать именно украинское образование.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает Правительственный портал.

"Мы разрабатываем Государственную целевую программу по максимальному поощрению детей и молодежи, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории, что даст им возможность получать именно украинское образование", - рассказала Коляда.

Программа будет разработана во исполнение задания Президента Владимира Зеленского, который накануне провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействовать в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

Так, глава Минветеранов сообщила, что Программа будет предусматривать различные механизмы привлечения молодежи: предоставление стипендий на обучение в любом вузе Украины, обеспечение общежитиями абитуриентов и студентов с ВОТ, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах, механизм дальнейшего трудоустройства.

Также Коляда рассказала о плане развить процесс получения дистанционно школьного образования детьми, проживающими на ВОТ.

Конкретные пункты Программы будут разработаны уже в ближайшее время.