Скачать
Четверг, 13.02.2020
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

В Минветеранов хотят дать молодежи из оккупированных территорий возможность получить украинское образование

В Минветеранов хотят дать молодежи из оккупированных территорий возможность получить украинское образование
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Минветеранов готовит программу для образования молодежи с оккупированных территорий.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц разрабатывает Государственную целевую программу для поощрения детей и молодежи, живущих на временно оккупированной территории для предоставления им возможности получать именно украинское образование.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает Правительственный портал.

"Мы разрабатываем Государственную целевую программу по максимальному поощрению детей и молодежи, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории, что даст им возможность получать именно украинское образование", - рассказала Коляда.

Программа будет разработана во исполнение задания Президента Владимира Зеленского, который накануне провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения.

КПВВ Золотое и Счастье: у Кучмы пообещали разработать спецпроект

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействовать в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

Так, глава Минветеранов сообщила, что Программа будет предусматривать различные механизмы привлечения молодежи: предоставление стипендий на обучение в любом вузе Украины, обеспечение общежитиями абитуриентов и студентов с ВОТ, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах, механизм дальнейшего трудоустройства.

Под Кабмином протестовали перевозчики (Фото)

Также Коляда рассказала о плане развить процесс получения дистанционно школьного образования детьми, проживающими на ВОТ.

Конкретные пункты Программы будут разработаны уже в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Образование, ОРДЛО, Минветеранов, Оксана Коляда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
02 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
03 Посольство США выразило благодарность Богдану
04 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
05 Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь