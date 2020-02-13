ДТП под Псковом: погибли украинцы (Фото)

Новости Украины:В МВД России подтвердили гибель восьми человек в ДТП на трассе под Псковом.

Микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области, погибли восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД.

"По предварительным данным, 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажир микроавтобуса", - сообщил сотрудник УМВД.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

По предварительным данным, погибшие - граждане Украины.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области также принимают участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе, сообщает сайт регионального управления МЧС.

"Привлекались три единицы техники, восемь человек", - говорится в сообщении.