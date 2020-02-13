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Четверг, 13.02.2020
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13 февраля - приметы и обряды в День святого Никиты
13 февраля - приметы и обряды в День святого Никиты

13 февраля - приметы и обряды в День святого Никиты

13 февраля - приметы и обряды в День святого Никиты
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского, который с юных лет поступил в Киево-Печерскую лавру и вскоре решил стать затворником.

Игумен уговаривал его повременить с затворничеством, говоря о преждевременности подвига, но Никита настоял на своем. В затворе он подвергся искушению: перестал молиться Господу и предался чтению Ветхого Завета. Он настолько изучил эти книги, что никто не мог с ним сравниться в их знании. А вот о книгах Нового Завета он не желал даже слышать, избегая одного их упоминания. Чтобы избавить Никиту от этого состояния Печерские иноки усердно молились. Покинув затвор, Никита продолжил поститься и начал прилежно молиться Богу.

Спустя время его поставили епископом в Новгороде. За хорошие проповеди он был награжден даром чудес, благодаря чему исцелил и помог многим людям. Однажды он молитвой с неба низвел дождь, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар.

Умер Никита затворник в 1108 году. Через 445 лет его мощи были обретены нетленными, и тогда совершилось много исцелений. Преимущественно получили исцеление слепые и больные глазами.

Приметы и поверья

Если солнце в кругах, то будет хороший урожай.

Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются – к потеплению.

Белый огонь в печи – к оттепели, красный – к морозу.

Слабая тяга в печи – на сырую погоду, сильная на мороз.

Если птицы на морозе в снегу роются или поют возле дома, будет сырая погода.

Знаменательные события в истории: 13 февраля 2020 года

Днем иней виден – ночью снега не будет.

Ясная ночь – к солнечной погоде.

Вороны громко кричат – к метели или снежному бурану.

Круги на солнце видны – к урожайному году.

Если в этот день шатаются хозяйственные постройки, то, по поверью, на них катается леший.

Люди, родившиеся 13 февраля, имеют богатое воображение. Они любят искусство и могут стать хорошими ремесленниками. Им следует носить аквамарин и нефрит.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 13 февраля, Никита – пожарник, Никита Новгородский.
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