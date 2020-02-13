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Сретение Господне 2020: история и традиции праздника

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Сретение Господне 2020: история и традиции праздника
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Несмотря на то что Сретение является чисто религиозным праздником, с ним связано множество народных примет.

Один из самых важных православных праздников февраля — Сретение Господне. Чтобы понять его смысл и узнать, почему он так важен, необходимо ознакомиться с его историей и традициями.

Не забывайте о том, что праздник является светлым и позитивным. Не унывайте и не думайте о плохом в этот день.

История праздника

Начинается всё с истории о рождении Иисуса Христа. Малышу уже исполнилось сорок дней, а Дева Мария знала о том, что существует традиция посвящения младенца Богу. Точнее, она существовала в то время, но потом ее заменила традиция крестить малышей. В ветхозаветные времена это происходило на сороковой день. Малыша приносили в храм, где священник проводил специальный обряд, включавший в себя также традицию приносить в жертву животное. В данном случае это были голубок и горлица. Таким образом в древности очищали грехи матери.

Старец Симеон провел обряд, прекрасно понимая, что перед ним не просто младенец, а сам Мессия. Когда Богородица принесла Христа к храму, Симеон встретил их словами: "Отпускаешь, Владыка, раба своего, ибо видел я спасение всех народов, просвящение язычников и славу народа Израиля".

"Сретение" в переводе означает "встреча". Именно это и подводит нас к смыслу праздника. Все дело в том, что этот день был первой встречей Иисуса Христа с миром в лице старца Симеона, который выступил в роли проводника для Мессии в этот мир. Также этот праздник показывает нам то, насколько важными могут быть древние традиции и память о них.

Традиции Сретения в 2020 году

Это праздник с непереходящей датой, то есть каждый год он отмечается в одно и то же время. В 2020 году традиции не изменятся, поэтому 15 февраля во всех храмах будет проводиться литургия, которую желательно посетить всем верующим. В 2020 году 15 февраля выпадает на субботу, поэтому можно отправиться в храм всей семьей.

В этот день читаются молитвы Господу и Богородице. Если вы не сможете посетить храм, то прочитайте дома такую молитву: "Благодатная Дева Мария, Мессию в мир принесшая, славься, заступница наша. Благослови нас Господь наш, мир в этот день увидевший. Позволь нам всем встретить тебя на пути своем. Аминь". Перед данной молитвой прочтите "Отче наш".

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

В этот день важно молиться Богу, совершать добрые дела. Из запретов следует отметить запрет на ругань, негатив и уборку. Желательно перенести все домашние хлопоты на воскресенье или пятницу. В субботу 15 февраля лучше вплотную заняться духовными делами.

Из нерелигиозных традиций стоит отметить необходимость в пребывании дома. 15 февраля люди на Киевской Руси всегда старались оставаться дома и посвящать все свое время любимым родственникам, второй половинке и детям.

Читайте молитвы на счастье и благополучие, старайтесь заниматься добрыми делами и посвящайте время любви, теплу и уюту. Несите в этот мир добро 15 февраля, чтобы оно возвращалось к вам в двойном размере.

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