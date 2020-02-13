Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 14 февраля.

Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мышегон

Говорят, что 14 февраля наступил Трифон-мороз или Трифон-перезимник. Святого Трифона считали покровителем людей, защищающим их от домашних грызунов, в частности, от мышей. Именно в день Трифона празднуется большое количество свадеб, потому что впереди – Великий пост. Поэтому, Трифона также считали покровителем супругов и семьи. Кроме того, нельзя упомянуть о том, что день 14 февраля известен как праздник влюбленных. Святой Валентин широко известен в католической церкви и по иронии судьбы точно так же как и Святой Трифон, покровительствует любящим людям. По традиции 14 февраля признаются в любви, дарят подарки, проводят время со вторыми половинками.

День святого мученика Трифона от того в народе Перезимником называли, что бывал он обыкновенно теплым и ясным, словно оправдывая сложенные о последнем месяце зимы поговорки: "Февраль солнце на лето поворачивает", "Февраль холодом дует - весну чует", "Февральский снег весной пахнет".

Но хоть и принято было на Трифона скотину из хлева выгонять "бока погреть", а только солнечному дню, как правило, ясная ночь предшествовала. Что людям знающим надежды на приход ранней весны не прибавляло. "На Трифона звезд много - весне поздняя дорога".

А тут еще мыши, всю зиму просидевшие смирно, вдруг небывалую активность начинали проявлять, возясь, пища и бегая среди бела дня по лавкам и сундукам. Хорошо, если хозяева имели на этот случай хотя бы пучок травы, названной в народе "песьим языком". Говорят, мыши ее как огня боялись, прячась от духовитого бытия подальше, а иначе хоть самим из дома беги. Но ведь именно этого добивались маленькие серые разбойницы, и тогда в борьбу с ними вступали всю зиму дремавшие на печке кошки.

День святых Кирилла и Мефодия у западных христиан

Кирилл и Мефодий — просветители славян, покровители Европы, создатели славянской азбуки. Католическая церковь чтит их память 14 февраля.

Около 861 года оба брата в составе византийского посольства в Хазарский каганат дважды побывали в Херсонесе, затем были посланы императором Михаилом III в Великую Моравию, одно из крупнейших государств Средней Европы того времени.

Эта миссия была организована по просьбе моравского князя Ростислава (846 - 879 года), который стремился ограничить в своем княжестве влияние немецкого духовенства и хотел, чтобы христианское учение проповедовалось на понятном славянам языке, а не на латыни.

Кирилл и Мефодий осуществили перевод книг Священного Писания с греческого на славянский язык, а также литературу, необходимую для осуществления богослужений. В основу перевода легли хорошо известные им восточно-болгарские диалекты.

В отличие от других практиковавшихся в ту эпоху способов записи славянской речи славянское письмо Кирилла и Мефодия представляло собой особую законченную систему, созданную с учетом всех специфических особенностей славянского языка. Для текстов переводов ими была создана особая азбука - глаголица. Братья также обучили местных священнослужителей совершать богослужение по-славянски. Этот опыт получил распространение и в соседних населенных славянами землях.

В результате переводческой деятельности Кирилла и Мефодия был создан корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христианского мира, вместе с тем был создан и литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества.

День святого Валентина (День всех влюбленных)

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

У праздника есть и конкретный "виновник" — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его "наполеоновских" планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти.

Международный день дарения книг

День 14 февраля, безусловно, известен, прежде всего, как День святого Валентина или День всех влюблённых. Однако, растёт число людей, которые знают ещё об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day), который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

Есть праздники, родившиеся, благодаря вниманию ООН или других общественных организаций к проблемам международного характера, есть государственные праздники, религиозные, профессиональные и другие. Так или иначе, каждый из них имеет свою историю возникновения.

День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.