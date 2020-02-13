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Зеленский остается лидером доверия среди украинцев

Зеленский остается лидером доверия среди украинцев
11:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Уровень поддержки президента среди украинцев составляет почти 50%.

Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером доверия среди украинцев, а рейтинг политических сил продолжает возглавлять партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса Всеукраинской ассоциации социологов, проведенного с 3 по 7 февраля.

По данным исследования, лидером доверия граждан является президент Владимир Зеленский: ему доверяют 49% опрошенных, а не доверяют - 39%.

Однако, социологи отмечают, что уровень доверия к другим политикам имеет отрицательный баланс. Так, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова доверяют 36%, не доверяют - 63%, премьер-министру Алексею Гончарук - 13% и 79% соответственно.

Зеленский совершил изменения в составе СНБО

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что Верховной Раде Украины доверяют 22% граждан, не доверяют 69%, а Кабинету министров - 19% и 76% соответственно.

Рейтинг политических сил среди тех, кто определился и намерен голосовать, возглавляет партия "Слуга народа" (43,2%). По результатам опроса, следующими в рейтинге партий стали "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,9%, "Европейская солидарность" - 10,1%, "Батькивщина" - 9,2%. Остальные партии получили менее 4% поддержки населения.

Опрос проведен среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1 тыс. 525 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,5%.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретится в Киеве с тремя сенаторами США.

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Верховная Рада, Опрос, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Слуга народа.
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