Зеленский совершил изменения в составе СНБО

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский совершил изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий документ под номером №52/2020 был обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - указывается в тексте.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля подписал заявление об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины и назначил на эту должность Андрея Ермака, который до этого был помощником главы государства.