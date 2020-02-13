ПЦУ призвала праздновать День святого Валентина 12 августа

Новости Украины:Православная церковь Украины заявила, что Валентинов день 14 февраля не относится к православной традиции, а сам святой не является покровителем влюбленных.

В Православной церкви Украины отметили, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, однако в разные даты.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ. Католики вспоминают память Валентина 14 февраля (однако не в общем календаре, где в этот в день чествуют святых Кирилла и Мефодия, а в "Римском мартирологе", где указаны дни памяти местночтимых святых), а православные — 12 августа.

Кроме того, в ПЦУ отметили, что праздник, который отмечают 14 февраля как день влюбленных, на самом деле "не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина".

"В соответствии с одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II".

Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, поскольку во времена жизни святого Валентина в III веке еще не существовало особого обряда церковного венчания", — уточнили в ПЦУ.

Добавляют, что тогда церковь считала законным тот брак, что "заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины".

В православной церкви, как уточняется, чествуют несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известен в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он, вероятно, жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году.

"Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", — добавили в церкви.