Мера пресечения Бернацкой: в ВАКС объяснили причины

Новости Украины:В Высшем антикоррупционном суде Украины объяснили меру пресечения Натальи Бернацкой.

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения бывшей замминистра юстиции Натальи Бернацкой в виде 7 млн грн залога, опираясь на то, что она по меньшей мере знала детали хода дела ООО "Золотой Мандарин Ойл", выполнения решений и уступки права требования.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Следственная судья исследовала предоставленные сторонами материалы и частично удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения. Отклонив значительную часть доводов обвинения, она признала достаточными основания полагать, что подозреваемая по крайней мере знала детали хода дела ООО "Золотой Мандарин Ойл", выполнения решений и уступки права требования. Она, в частности, сохраняла заметки, касающиеся дела, а также направила перевод решения ЕСПЧ на электронную почту неустановленного лица, причастность которого к делу остается неизвестной; в судебном заседании подозреваемая не смогла объяснить, с какой целью и кому направлялся этот перевод", - говорится в сообщении.

Следственная судья также обратила внимание, что подозреваемая была осведомлена о том, что решение по делу не может быть выполнено, а также размер задолженности является другим, чем сначала был определен судом.

"Следственная судья также взвесила другие доказательства и аргументы сторон, которые могут указывать на возможн заговор подозреваемой и лиц, связанных с ООО. Она приняла во внимание протокол о результатах проведения аудиоконтроля лица, в котором лица в разговоре отмечают, что решение о дружественном урегулировании было принято благодаря подозреваемой. Выполнение такого решения происходило в условиях, когда тысячи других решений не выполнялись десятками лет. Подозреваемая не предоставила объяснений, почему указанное дело имело приоритет при отсутствии каких-либо правовых на то оснований", - отмечается в сообщении.