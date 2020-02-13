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Кулеба пояснил, зачем в украинских городах нужны офисы евроинтеграции

Кулеба пояснил, зачем в украинских городах нужны офисы евроинтеграции
14:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Кулеба рассказал, что во всех областях вскоре откроют офисы евроинтеграции.

Во всех областях Украины будут созданы офисы евроинтеграции - первый, пилотный, офис появится в Херсоне уже в мае этого года, а в 2021 - в Харькове.

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей поездки в Харьков.

"Мы в этом году создадим один офис и промониторим как он будет работать. Это офис в Херсоне, там планируют открыть его уже в мае. Соответственно, до конца года будем отшлифовывать его работу и закладывать законодательные и финансовые изменения на последующие годы. И думаю, что в следующем году вернемся в Харьков для того, чтобы открывать вместе офис европейской интеграции", - сказал Кулеба.

По словам вице-премьер-министра, офисы создадут для привлечения инвестиций и внедрения европейских ценностей на уровне регионов, проведения тренингов для руководителей ОТГ по вопросу развития программ с Европейским Союзом.

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"Конечным итогом этого является обеспечение синхронизированного курса Украины на европейскую интеграцию, чтобы этим занимались не только в столице, но и на уровне регионов. Чтобы каждый гражданин ощущал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции, которая позволяет повышать качество жизни людей и создавать правильные, хорошие условия для бизнеса", - отметил Кулеба.

Харьков станет вторым городом, где откроется офис евроинтеграции. Кулеба отметил, что регион имеет положительную динамику по экспорту в Европейский Союз.

Так, по данным председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, озвученным на совещании под председательством Дмитрия Кулебы, на страны ЕС приходится уже 30% внешней торговли Харьковщины, 19% - импорт в Россию и 52% - импорт в другие страны.

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Украина, ЕС, Кабмин, Дмитрий Кулеба.
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