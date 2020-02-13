Религиозные убеждения: ВСУ разрешил налоговику подать декларацию в бумажном виде

Новости Украины:Верховный Суд принял решение разрешить верующему человеку подать декларацию в бумажном виде.

Верховный Суд защитил конституционное право верующего человека на представление декларации в бумажном виде.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

Так, бывшую инспектора Монастирищенского отделения Уманской объединенной государственной налоговой инспекции в Черкасской области судили за непредставление электронной декларации. Женщина обосновывая свою позицию об отсутствии в ее действиях прямого умысла на совершение преступления тем, что электронная цифровая подпись в целях соблюдения требований Закона Украины "О предупреждении коррупции" является унижением ее достоинства и чести, а также нарушением ее права на свободу совести, как верующего человека.

"Коллегия судей ККС ВС считает, что апелляционный суд пришел к правильному выводу об отсутствии в действиях лица прямого умысла на непредставление декларации за 2016 год, как обязательного признака субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Ведь суд апелляционной инстанции убедился в том, что сотрудница налоговой инспекции, которая является верующим человеком и по своим религиозным убеждениям в течение длительного времени, по информации банка, пользуется текущим расчетным счетом, поскольку отказалась от обработки персональных данных, в определенный законом срок направила в НАПК декларацию за 2016 год на бумажных носителях", - говорится в сообщении.