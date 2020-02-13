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Примия ученым: Владимир Зеленский вручил награды 40 молодым умам Украины

Примия ученым: Владимир Зеленский вручил награды 40 молодым умам Украины
16:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:Призидент Украины встретился с лауреатами президентской премии и отметил их госпремиями.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лауреатами президентской премии для молодых ученых за 2019 год и отметил их государственными премиями.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, во время встречи в Национальной библиотеке Украины имени Владимира Вернадского, Зеленский ознакомился с работами лауреатов премии и вручил им свидетельства и нагрудные знаки. 

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"Я рад сегодня отметить украинских ученых государственными премиями. Я неоднократно говорил и буду повторять: самое ценное, что есть в Украине, - это наши люди. Их ум, таланты, креативность и трудолюбие. И это доказывают наши ученые", - сказал Зеленский во время встречи.

Отмечается, что лауреатами премии стали 40 научных работ в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности и тому подобное.

Как ранее сообщалось, на 2020 год МОН профинансирует научные проекты молодых ученых на рекордную сумму - 100 млн грн. Это будет 199 работ - 152 переходные с прошлых лет и 47 новых.

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Украина, Премия, Ученые, Владимир Зеленский.
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