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Современный взгляд: Минцифры собирается оцифровать украинские народные произведения

Современный взгляд: Минцифры собирается оцифровать украинские народные произведения
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Минкультуры совместно с Минцифры собирается провести оцифровку украинских народных песен.

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством цифровой трансформации планирует провести оцифровку украинского музыкального наследия.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором были бы аккумулированы и доступны для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались при обучении в художественных школах или в высшей школе", - отметила заместитель министра Ирина Подоляк.

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По ее словам, сейчас нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном и существуют в одном или двух экземплярах.

"Они недоступны тем, кому нужны. Бумага изнашивается, и мы можем утратить это наследие навсегда, а люди должны знать и слушать эти произведения", - подчеркнула Подоляк.

Она уточнила, что решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат - путем как сканирования, так и компьютерного набора партитур и партий.

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Украина, История, Музыка, Минцифры, Музыкально наследие.
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