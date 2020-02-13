Все, что нужно знать абитуриенту: нововведения вступительной кампании 2020

Новости Украины:В Минобразования рассказали об "эволюционных" изменениях во Вступительной кампании 2020.

Во вступительной кампании 2020 года предусмотрено несколько новаций, и как заявляют в Минобразования, они будут эволюционными.

В частности, иностранный язык при поступлении на магистратуру по большинству специальностей, пилотный проект по внедрению мотивационных писем от абитуриентов, при поступлении на творческие специальности в конкурсном балле может увеличиться вес творческого конкурса.

Об этом рассказал генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

"Изменений не так много, и они будут эволюционными, будут характеризовать развитие ситуации. Например, для поступления на магистратуру увеличится количество специальностей, где будет обязательная сдача единого вступительного экзамена по иностранному языку. В 2020 году этот экзамен не коснется специальностей отраслей знаний 01 "образование и педагогика", 20 "аграрные науки", 25 "военные науки и государственная безопасность" и отдельной специальности 025 "музыкальное искусство". Все остальные будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. Хочу отметить, что когда человек идет в магистратуру второй или третий раз, то он не сдает единый вступительный экзамен по иностранному языку, а сдает экзамен учреждения высшего образования, кроме двух специальностей - право и международное право, где в любом случае сдается экзамен по иностранному языку. Согласно закону в 2021 году это будет уже касаться всех специальностей", - сказал Шаров.

Второе изменение, по словам Шарова, - подача абитуриентом в избранное учреждение высшего образования мотивационного письма. Это новшество предусмотрено в законе, нынче в Условия приема в учреждения высшего образования на 2020 год вносятся соответствующие изменения.

"В этой вступительной кампании пройдет определенное пилотирование введения мотивационного письма при поступлении на бакалаврат. Это современный, цивилизованный, апробированный на западе инструментарий отбора именно тех студентов, которые стремятся учиться в данном учреждении высшего образования, разделяют его ценности и готовы их принять. Мотивационное письмо должно подаваться гораздо раньше, чем вступительная кампания. Потому что до 20 мая, до начала ВНО должна быть завершена кампания по мотивационным письмам, то есть до 20 мая высшие учебные заведения должны уже обнародовать на своих сайтах окончательные оценки - кому сколько они дают баллов за мотивационное письмо. И дальше это уже не подлежит изменениям. Это одна из жестких норм закона, сейчас она прописывается в условиях приема", - сказал Шаров.

Он отметил, что в этом году кампания по мотивационным письмам будет только апробироваться, поскольку изменения в закон о высшем образовании, которые предусматривают введение мотивационных писем, были одобрены в декабре 2019 года. По его словам, большинство ЗВО скорее всего отложат кампанию по сбору мотивационных писем абитуриентов до 2021 года.

"Для учебных заведений является проблемой, что условия приема вступят в силу в начале апреля, то есть надо провести кампанию за полтора месяца, поэтому в этом году это пилот с мотивационными письмами", - сказал Шаров.

Сейчас изменения в Условия приема в ЗВО в 2021 году находятся на общественном обсуждении.

Также среди новшеств вступительной кампании Шаров назвал увеличение в конкурсном балле абитуриента удельного веса творческого конкурса при поступлении в творческие заведения.

"Для творческих заведений заявляется возможность увеличить удельный вес творческого конкурса - с 50% до 60%. Но хочу отметить, не за счет уменьшения веса коэффициентов сертификатов ВНО, которые имеют высокое доверие, а возможно, только за счет уменьшения веса аттестата, но такая возможность для творческих заведений также предусмотрена", - сказал Шаров.