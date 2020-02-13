Гранты для талантливых крымчан: В Украине хотят создать спецфонд

Новости Украины:Власти Украины планируют создать специальный фонд, который будет предоставлять гранты талантливым людям из Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление нашего государства на международных площадках.

Об этом шла речь во время встречи с командой Представительства Президента в АР Крым, передает Офис Президента.

Как сообщили в Офисе, Владимир Зеленский поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление нашего государства на международных площадках.

"Это исключительно гуманитарная инициатива. Она покажет, что это государство их ожидает, что Украина - действительно Европа и свобода", - заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.