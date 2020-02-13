Скачать
Четверг, 13.02.2020
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии

Гранты для талантливых крымчан: В Украине хотят создать спецфонд

Гранты для талантливых крымчан: В Украине хотят создать спецфонд
20:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Власти Украины планируют создать специальный фонд, который будет предоставлять гранты талантливым людям из Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление нашего государства на международных площадках.

Об этом шла речь во время встречи с командой Представительства Президента в АР Крым, передает Офис Президента.

Как сообщили в Офисе, Владимир Зеленский поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление нашего государства на международных площадках. 

Городок для крымских татар: Владимир Зеленский заявил о новом архитектурном плане

"Это исключительно гуманитарная инициатива. Она покажет, что это государство их ожидает, что Украина - действительно Европа и свобода", - заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, Финансы, Премии, Владимир Зеленский, Крымчане, Гранты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
05 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предвыборная гонка: Трамп и Блумберг поругались в сети
Трамп и Блумберг поругались в сети
Все, что нужно знать абитуриенту: нововведения вступительной кампании 2020
Нововведения вступительной кампании 2020
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь