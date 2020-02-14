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Минздрав разработает стратегию "Здоровье нации", рассчитанную до 2030 года

Минздрав разработает стратегию "Здоровье нации", рассчитанную до 2030 года
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая собирает рабочую группу, которая будет готовить национальную стратегию-2030 "Здоровье нации".

Минздрав собирает рабочую группу для разработки национальной стратегии здравоохранения, которая будет рассчитана до 2030 года.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Министерство здравоохранения собирает рабочую группу, всех наших экспертов, ученых академических - готовить национальную стратегию-2030 "Здоровье нации",- сказала Скалецкая.

Кроме того, она заявила, что средства, выделенные на закупки лекарств, более эффективно будут использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

"Решение о передаче (части закупок лекарств и лекарственных средств - ред.) было политически поддержано. ГП "Медицинские закупки" получит статус центральной закупочной организации и специальные возможности выходить на закупки с производителями за границу, иметь долговременные контракты", - пояснила глава Минздрава.

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По ее словам, сейчас в Украине имеется 27 млрд грн дебиторской задолженности, часть из этих средств - деньги на закупку лекарств.

По мнению Скалецкой, эти средства могли бы эффективно использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

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Здоровье, Минздрав, Зоряна Скалецкая, Здоровье наци.
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